Политика

Инициатива о возвращении прямых выборов глав Пскова и Великих Лук поровну разделила депутатов из законодательного комитета

Законопроект о возвращении прямых выборов глав Пскова и Великих Лук не одобрен депутатами комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, законодательную инициативу о возвращении избирателям Пскова и Великих Лук права на всеобщих прямых выборах избирать глав администраций городов в региональный парламент повторно внес депутат Лев Шлосберг («Яблоко»).

Предыдущая инициатива была отклонена большинством голосов депутатов областного Собрания 6 июня. Регламент областного Собрания разрешает подачу аналогичного законопроекта через 6 месяцев после отклонения предыдущего, и в декабре 2017 года Лев Шлосберг воспользовался этим правом.

На заседании комитета он пояснил, что нынешняя система продемонстрировала закрытость и неспособность к изменениям. «Закрытый политический процесс вреден для общества», - сказал парламентарий. По мнению Льва Шлосберга, выборы главы Пскова были превращены в фарс. Он отметил тенденцию к кризису городского самоуправления в двух крупнейших городах Псковской области и высказал уверенность, что рано или поздно прямые выборы будут возвращены.

Депутат Андрей Корнев («Единая Россия») высказался против предложенного законопроекта. В качестве доводов он указал, что избранный народом глава города не всегда серьезно воспринимает избранных депутатов, и то, что рабочего механизма отзыва всенародно выбранного мэра нет. «И депутаты не могут решить этот вопрос. Получается, в течение 5 лет у нас нет механизма воздействия на избранного главу, даже если он не справляется с обязанностями. При сегодняшней системы депутаты могут собраться и по простой схеме выбрать нового главу. Эти факты тоже надо учитывать», - сказал он.

Лев Шлосберг рассказал о заключениях на законопроект. В частности, он заявил, что ему не удалось постичь юридический смысл заключения Избирательной комиссии Псковской области. Заместитель председателя Псковского районного Собрания Владимир Шураев, присутствующий на заседании комитета, попросил у Льва Шлосберга подробнее рассказать о документе облизбиркома, так как был заинтригован. «Яблочник» зачитал заключение, в котором указывалось лишь то, что Избирательная комиссия Псковской области в 2018 году в порядке законодательной инициативы планирует внесение изменений в Избирательный кодекс Псковской области. Лев Шлосберг выразил недоумение в связи с тем, что в своем законопроекте он не предлагал вносить изменения в Избирательный кодекс.

Мнения относительно законопроекта у парламентариев из законодательного комитета разделилась поровну: 4 человека проголосовали за, 4 - против. Законопроект не рекомендован к принятию на сессии 25 января.