Политика

Виктор Антонов избран руководителем фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании

На заседании фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов на должность ее руководителя избран первый вице-спикер регионального парламента, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Виктор Антонов. Решение принято сегодня, 24 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Ранее совет фракции «Единой России» рассмотрел данный вопрос в связи со скоропостижным уходом руководителя парламентского объединения Валентина Каленского и решил предложить на этот пост кандидатуру Виктора Антонова. Сегодня тайным голосованием на альтернативной основе он избран новым руководителем фракции. В бюллетень также была внесена кандидатура депутата Игоря Дитриха.

Председатель областного Собрания Александр Котов отметил большой опыт партийной работы и более чем 30-летний депутатский стаж Виктора Антонова.

Кроме того, заместителем руководителя фракции «Единой России» избран Алексей Севастьянов. В бюллетене для тайного голосования значилась также кандидатура Геннадия Григорьева.