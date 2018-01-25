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Политика

Оксана Лазарева войдет в состав «экономического» комитета Псковского областного Собрания

25.01.2018 10:49|ПсковКомментариев: 1

Комиссия по вопросам депутатской деятельности и регламенту рассмотрела четыре вопроса повестки, предстоящей 17-й сессии областного Собрания депутатов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

 Депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий Валентина Каленского, ушедшего из жизни 8 января, и исключение его из фракции «Единая Россия». Такие решения оформляются постановлением областного Собрания – 25 января парламентариям предстоит рассмотреть эти же вопросы на сессии.

Освободившуюся должность заместителя председателя областного Собрания депутатов, осуществляющего полномочия без отрыва от основной деятельности, может занять Юрий Сорокин. Его кандидатура предложена председателем Собрания Александром Котовым и одобрена фракцией «Единая Россия» - 24 января единороссы единогласно поддержали кандидатуру коллеги в ходе тайного альтернативного голосования. Эта же процедура предусмотрена и на сессии, проект постановления о внесении фамилии Юрия Сорокина в бюллетень рассмотрит комитет по законодательству и местному самоуправлению.

Также комиссия поддержала решение коллеги – Оксаны Лазаревой, получившей мандат ещё в декабре 2017 года, о вступлении во фракцию «Единая Россия» и о вхождении в состав комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию. «Оксана Васильевна изъявила желание работать в этом комитете, о чём есть заявление. Предлагаю поддержать», - обратился к коллегам председатель комиссии Анатолий Тиханов. Решение было принято единогласно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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