Политика

Юрий Сорокин избран заместителем председателя Псковского областного Собрания

Депутат Юрий Сорокин избран заместителем председателя Псковского областного Собрания депутатов, осуществляющего полномочия без отрыва от основной деятельности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято в ходе тайного голосования на сессии регионального парламента.

Перед голосованием поддержать Юрия Сорокина у парламентариев попросили вице-спикер Псковского областного Собрания Анатолий Копосов и председатель регионального парламента Александр Котов. Они отметили большой опыт депутатской работы у кандидата, его активность и ответственность.

За кандидатуру Юрия Сорокина проголосовал 31 парламентарий из 32 присутствующих, против - 1.

Александр Котов от имени Собрания поздравил Юрия Сорокина и выразил надежду на то, что он в полной мере оправдает доверие коллег. Сам Юрий Сорокин поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал работать на благо жителей региона с присущей ему ответственностью и тщательностью.

Напомним, должность заместителя председателя Собрания освободилась в связи со скоропостижным уходом Валентина Каленского, попавшего 3 января в дорожно-транспортное происшествие и получившего травмы несовместимые с жизнью.

Политическая карьера Юрия Сорокина началась в 2004 году: на протяжении шести лет депутат отстаивал интересы горожан в Псковской городской Думе, затем в 2010 году в результате довыборов по одномандатному округу №5 (город Псков) был избран депутатом областного Собрания четвёртого созыва. Год спустя Юрий Сорокин вновь заручился поддержкой псковичей и вошёл в депутатский корпус. 18 сентября 2016 избран депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5. За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 51,38% избирателей, принявших участие в выборах.

Многие годы Юрий Сорокин занимается благотворительностью. При его непосредственном участии в десятках городских дворов появились современные игровые и спортивные комплексы, постоянную помощь получают детские сады, расположенные в округе.

Дважды лауреат премии областного конкурса «Деловой человек года», награжден Почетной грамотой областного Собрания и благодарностью Председателя Совета Федерации. Член Президиума Регионального политсовета партии.