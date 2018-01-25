Депутат Юрий Сорокин избран заместителем председателя Псковского областного Собрания депутатов, осуществляющего полномочия без отрыва от основной деятельности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято в ходе тайного голосования на сессии регионального парламента.
Перед голосованием поддержать Юрия Сорокина у парламентариев попросили вице-спикер Псковского областного Собрания Анатолий Копосов и председатель регионального парламента Александр Котов. Они отметили большой опыт депутатской работы у кандидата, его активность и ответственность.
За кандидатуру Юрия Сорокина проголосовал 31 парламентарий из 32 присутствующих, против - 1.
Александр Котов от имени Собрания поздравил Юрия Сорокина и выразил надежду на то, что он в полной мере оправдает доверие коллег. Сам Юрий Сорокин поблагодарил депутатов за поддержку и пообещал работать на благо жителей региона с присущей ему ответственностью и тщательностью.
Напомним, должность заместителя председателя Собрания освободилась в связи со скоропостижным уходом Валентина Каленского, попавшего 3 января в дорожно-транспортное происшествие и получившего травмы несовместимые с жизнью.
Политическая карьера Юрия Сорокина началась в 2004 году: на протяжении шести лет депутат отстаивал интересы горожан в Псковской городской Думе, затем в 2010 году в результате довыборов по одномандатному округу №5 (город Псков) был избран депутатом областного Собрания четвёртого созыва. Год спустя Юрий Сорокин вновь заручился поддержкой псковичей и вошёл в депутатский корпус. 18 сентября 2016 избран депутатом Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5. За кандидата, выдвинутого партией «Единая Россия», проголосовало 51,38% избирателей, принявших участие в выборах.
Многие годы Юрий Сорокин занимается благотворительностью. При его непосредственном участии в десятках городских дворов появились современные игровые и спортивные комплексы, постоянную помощь получают детские сады, расположенные в округе.
Дважды лауреат премии областного конкурса «Деловой человек года», награжден Почетной грамотой областного Собрания и благодарностью Председателя Совета Федерации. Член Президиума Регионального политсовета партии.