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Политика

Печорские депутаты утвердили изменения в структуре районной администрации

26.01.2018 08:28|ПсковКомментариев: 2

На сессии Собрания депутатов Печорского района были рассмотрены  вопросы о внесении изменений в структуру аппарата Собрания и структуру администрации муниципалитета.

Как пишет газета «Печорская правда», нужно было упразднить аппарат Собрания, который дублировал вопросы, рассматриваемые администрацией. Председатель Собрания Евгения Раудсик в пояснении сказала, что данный вопрос прорабатывался долгое время, скрупулезно рассматривался со всех сторон.  Из двенадцати депутатов «за» проголосовали одиннадцать человек. Один народный избранник воздержался.

Вторым вопросом повестки дня депутаты рассмотрели новую структуру администрации Печорского района. Докладчиком стал глава района Дмитрий Сопотов. Он аргументировал изменение структуры администрации необходимостью повышения ответственности каждого сотрудника. «Перед каждым сотрудником администрации района стоят определенные задачи, - сказал он. - Мы сейчас их просто конкретизируем, чтобы повысить ответственность. Нам не нужны те, кто «отбывает номер». Администрация - это работающий, цельный механизм».

Также депутаты приняли изменения и дополнения в бюджет Печорского района на нынешний год. Все рассмотренные вопросы разбирались подробно на комиссии перед сессией. Поэтому особых дебатов не вызвали.

Теги: #печорский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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