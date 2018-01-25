Политика

В Пскове прошла «забастовка избирателей» - митинг сторонников Навального

В воскресенье, 28 января, в Пскове состоялся митинг в рамках заявленной Алексеем Навальным «забастовки избирателей».

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, акция прошла в «гайд-парке» в сквере на Четырех углах. Митинг продолжался около часа. По ориентировочным подсчетам, на него собралось порядка 100-150 человек, среди них - немало журналистов, представителей органов государственной власти и местного самоуправления (при этом организаторы заявляли о большем количестве участников).

Перед собравшимися выступили руководитель штаба Алексея Навального в Пскове Валентин Болдышев, активисты Павел Чернов и Николай Кузьмин, член Общественной палаты Псковской области Игорь Батов, житель Печор Владимир Сухоруков, волонтеры штаба Навального и другие.

Митинг сторонников Навального в Пскове

В своих выступлениях они призывали отказаться от голосования на президентских выборах 18 марта. При этом рекомендовали собравшимся прийти на избирательные участки и наблюдать за происходящим.

Отметим, что на акцию на Четырех углах пришли руководитель областного отделения Либертарианской партии, бизнесмен Николай Рассадин, координатор регионального отделения движения «Открытая Россия» Юрий Каныгин, экс-депутат Госдумы Виктор Яшин, бывший депутат Псковской гордумы Вадим Гузинин и другие.

На митинге присутствовали представители правоохранительных органов. В отличие от ряда городов России, где участников «забастовки избирателей» сегодня задерживали, в Пскове задержаний и иных происшествий не наблюдалось.