Политика

С 31 января начинается прием заявлений от избирателей, которые будут голосовать на выборах президента по месту своего нахождения

С 31 января в регионе начинается прием заявлений от избирателей, которые будут голосовать по месту своего нахождения на выборах президента РФ 18 марта 2018 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, в связи с изменением в законодательстве, выборы главы государства в 2018 году пройдут без открепительных удостоверений и досрочного голосования.

«Бывают особые случаи, когда в силу различных обстоятельств в день голосования прийти на свой избирательный участок избиратель не сможет. Если 18 марта вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства, указанному в паспорте -уехали в командировку, работаете вахтовым методом, являетесь студентом, находитесь в отпуске или просто живете в другом городе, либо не имеете регистрации по месту жительства, вы можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения», - пояснил ситуацию председатель регионального избиркома Михаил Иванов.

На главных страницах сайтов Центральной http://www.cikrf.ru и областной http://www.pskov.izbirkom.ru избирательных комиссий размещен простой и удобный сервис «Найди свой избирательный участок», благодаря которому каждый легко и быстро сможет уточнить или найти адрес помещения для голосования. О местах голосования также можно узнать в информационно-справочном центре ЦИК по телефону 8 (800) 707 2018.

После выбора удобного избирательного участка нужно подать заявление.

Для реализации избирательных прав граждан на территории Псковской области для организации приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения организованы пункты приема заявлений (ППЗ).

Для этого избирателю, который планирует голосовать по месту своего нахождения, лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, в период с 31 января по 12 марта 2018 года нужно обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а с 25 февраля по 12 марта 2018 года - также в любую участковую избирательную комиссию. В них избирателю предложат подать и помогут составить заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Кроме того, c 31 января и до 24 часов 12 марта 2018 года подать заявление можно и в электронном виде – в режиме онлайн через интернет-портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на этом портале.

Основная часть заявления остается в МФЦ, ППЗ или комиссии, а отрывной талон передадут избирателю: в талоне содержится информация о том, на какой участок нужно прийти в день голосования.

Избиратели, которые будут подавать заявление за 4 и менее дней до дня голосования, с 13 марта и до 14 часов 17 марта 2018, года оформляют в участковой избирательной комиссии, но уже только по месту жительства, специальное заявление о включении в список избирателей на одном из избирательных участков. В этом случае, в целях защиты специального заявления от подделки используется специальный знак (марка). Марки являются документами строгой отчетности и и имеют единую нумерацию на всей территории Российской Федерации.

Заявление останется у избирателя до дня голосования: в этот день оно изымается на избирательном участке. Гражданин может подать заявление только один раз. Если избиратель подал несколько, учтут только первое, остальные признают недействительными. Если изменились обстоятельства, но заявление подано, можно проголосовать и по месту регистрации. Придется только подождать: члены УИК должны убедиться, что избиратель не проголосовал на другом участке.

После подачи заявление, 18 марта 2018 года избиратель приходит на выбранный им избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получает избирательный бюллетень и голосует.

В том случае, если избиратель не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии либо в МФЦ для подачи заявления, он имеет право устно или письменно (в том числе при содействии социального работника) в указанные сроки обратиться для предоставления возможности подачи заявления в территориальную, либо участковую избирательные комиссии.

Члены участковой избирательной комиссии должны приехать не позднее 12 марта 2018 года и избирателю в устной или в письменной форме надо заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования. Избиратели, у которых нет регистрации по месту жительства в пределах РФ, вправе заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или МФЦ. Также, согласно п. 6 ст. 27 ФЗ, эти граждане могут быть включены в список избирателей на избирательном участке, определённом решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для проведения голосования таких избирателей.