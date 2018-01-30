Где псковичи смогут подать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, рассказали в ТИКе

Избиратели города Пскова, которые будут находиться в день голосования 18 марта вне места своего жительства, вправе подать с 31 января по 12 марта 2018 заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Территориальной избирательной комиссии города Пскова, подать заявление можно в пунктах приема заявлений:
- в помещении территориальной избирательной комиссии города Пскова по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 2а.
- в Псковской областной школе-интернате по адресу г. Псков, ул. Советской Армии, д. 54.
- в Псковском педагогическом комплексе по адресу г. Псков, ул. Байкова, д. 6.
Прием заявлений в указанных адресах осуществляется с 10.00 до 14.00 ежедневно, включая выходные дни.
- В Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области (МФЦ) по адресам: г. Псков, ул. Белинского, д. 77А и г. Псков, ул. Кузбасской дивизии, д. 19 (Аквополис) согласно режима работы МФЦ.
- на Едином портале государственных услуг через «Интернет».