Политика

Где псковичи смогут подать заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, рассказали в ТИКе

Избиратели города Пскова, которые будут находиться в день голосования 18 марта вне места своего жительства, вправе подать с 31 января по 12 марта 2018 заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Территориальной избирательной комиссии города Пскова, подать заявление можно в пунктах приема заявлений:

в помещении территориальной избирательной комиссии города Пскова по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, д. 2а.

в Псковской областной школе-интернате по адресу г. Псков, ул. Советской Армии, д. 54.

в Псковском педагогическом комплексе по адресу г. Псков, ул. Байкова, д. 6.

Прием заявлений в указанных адресах осуществляется с 10.00 до 14.00 ежедневно, включая выходные дни.