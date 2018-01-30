Политика

Кандидат в президенты России Григорий Явлинский два дня будет работать в Псковской области

Кандидат в президенты России Григорий Явлинский посетит Псковскую область с двухдневным деловым визитом 31 января и 1 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Яблоко».

Встречи Григория Явлинского в Пскове начнутся в 10.30 в среду круглым столом с членами правления Торгово-промышленной палаты Псковской области (ул. Советская, 15-а). Участники разговора обсудят влияние санкций и контрсанкций на экономику России. Ведущим предпринимателям Псковской области будет представлена экономическая программа кандидата в президенты.

В 13.08 в прямом эфире «Эха Москвы в Пскове» Григорий Явлинский ответит на вопросы главного редактора радиостанции Максима Костикова.

В 14.30 в Общественном пресс-центре «Псковской Ленты Новостей» (ул. Петровская, 51) состоится неформальный разговор Григория Явлинского с журналистами псковских СМИ. Тема встречи: «Свобода слова и свобода массовой информации в России». Будут обсуждены также и другие вопросы, интересующие журналистов. Вести встречу будут журналист «Псковской Ленты Новостей» Алексей Овчинников и пресс-секретарь Явлинского Игорь Яковлев.

После этого Григорий Явлинский даст интервью телевидению и «Радио России» на ГТРК «Псков» (Рижский проспект, 71).

Вечером 31 января в 18.00 в большом конференц-зале спортивного комплекса «Простория» (Иркутский пер, дом 2) состоится открытая встреча Григория Явлинского с жителями Пскова и области. Вести встречу будет председатель Псковского «Яблока», депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг. Вход на встречу свободный. Участники встречи смогут задать вопросы Григорию Явлинскому.

В 21.00 пройдет специальный прямой эфир на канале Псковского «Яблока» «Гражданинъ ТВ». Григорий Явлинский ответит на вопросы интернет-зрителей в программе «Шлосберг live. Гости».

Второй день визита Григорий Явлинский проведет в Гдовском районе. Главой Гдовского района 12 ноября 2017 года избран выдвинутый Псковским «Яблоком» Юрий Павлов.

В Гдовском музее истории края (Гдов, ул. К. Маркса, 31) в 12.30 пройдет обсуждение проблем и задач создания федерального музея-заповедника «Ледовое побоище», приближающихся 800-летия князя Александра Невского и 700-летия первого упоминания Гдова в летописи.

Григорий Явлинский посетит также Гдовскую крепость.

В 14.00 в Гдовском центре досуга и культуры (Гдов, ул. Ленина, 1) состоится открытый круглый стол о проблемах сохранения и развития местного самоуправления в России. С сообщениями для участников выступят Григорий Явлинский и один из самых опытных глав районов в России, глава Плюсского района Псковской области Виталий Аршинов, возглавлявший район в первой половине 1990-х годов и вновь избранный 10 сентября 2017 года главой муниципалитета от Псковского «Яблока». Для участия в обсуждении приглашены главы и депутаты местного самоуправления, предприниматели, общественные деятели, активные граждане.

Заключительной встречей визита будет обсуждение проблем развития российского сельского хозяйства в естественных формах в условиях монополизма крупных товаропроизводителей. Встреча пройдет в 16.00 в крестьянском (фермерском) хозяйстве «Прометей» (дер. Добручи Гдовского района), которое возглавляет доктор сельскохозяйственных наук, президент Ассоциации «Псковский фермер», депутат Собрания депутатов Гдовского района, заместитель председателя Псковского «Яблока» Александр Конашенков. Руководитель хозяйства покажет ферму, на которой по современной европейской технологии выращиваются бычки, расскажет о том, как работают и добиваются успеха сельские труженики. Во встрече примут участие работники хозяйства.