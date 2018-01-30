Политика

Митинг за пересмотр итогов приватизации в рамках движения «Отобрать и поделить» впервые пройдет в Пскове

В субботу, 3 февраля, в Пскове впервые пройдет митинг за пересмотр итогов приватизации в рамках движения «Отобрать и поделить». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил один из организаторов акции.

Движение создано партией «Другая Россия» и сочувствующими левыми организациями, его акции регулярно проходят в десятках городов страны. Мероприятие организуют псковские сторонники «Другой России» при поддержке товарищей из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

«Другая Россия» полагает, что России нужны не выборы, а передел собственности в интересах большинства, национализация нефтегазовой сферы и стратегических предприятий. Участники митинга также выскажут свое отношение к «кремлевскому докладу» американской администрации, в который попала значительная часть миллиардеров из российского списка Forbes.

Мероприятие, согласованное с городской администрацией города Пскова, начнется в 16.00 у памятника Пушкину и крестьянке в Летнем саду.