Политика

Представители штаба Собчак принесли в ЦИК 24 контейнера с подписями

Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», принесла в ЦИК подписи избирателей в поддержку на президентских выборах.

Как сообщает «Интерфакс», представители штаба К.Собчак принесли в Центризбирком 24 контейнера с 105 тысячами подписными листами.

Как сообщил журналистам руководитель региональных штабов К.Собчак Тимур Валеев, «подписи были собраны практически во всех регионах, кроме Чечни, Крыма и Севастополя».

«Помимо необходимых 105 тысяч, мы принесли еще дополнительно более 3 тысяч подписей», - уточнил он.

ЦИК России в среду в 18:00 завершит прием подписей избирателей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах.

К данному моменту подписи в свою поддержку (315 тыс.) сдал действующий президент РФ Владимир Путин. Также подписные листы в количестве 105 тысяч сдал Григорий Явлинский, выдвинутый на выборы партией «Яблоко».

Бизнес-омбудсмен Борис Титов («Партия Роста») принес также 105 тыс. подписей, столько же сдал Сергей Бабурин, выдвинутый «Российским общенародным союзом».

В среду ЦИК ожидает подписи от еще трех претендентов: Эльвиры Агурбаш («Альянс Зеленых»), Максима Сурайкина («Коммунисты России») и Наталья Лисицына (Партия «Рот Фронт»).

По данным СМИ, двое претендентов на участие в выборах президента: Ирина Волынец («Народная партия России») и самовыдвиженец Владимир Михайлов снимут свои кандидатуры.

Михаил Козлов («Партия социальной защиты») принес в ЦИК чистые листы вместо подписей, что также означает прекращение участие в гонке.

Станислав Полищук («Партия Социальных реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу») в среду уведомил ЦИК журналистов о снятии своей кандидатуры с выборов в пользу В.Путина.

Два кандидата от парламентских партий - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) по закону освобождены от сбора подписей. Они уже зарегистрированы кандидатами на пост президента РФ.

Итого на данный момент в президентской кампании продолжают участвовать 10 претендентов, двое из которых официально зарегистрированы в качестве кандидатов.

Кандидатам, выдвинутым непарламентскими партиями, необходимо представить в ЦИК России не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей. Кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения, - не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей.

После получения подписей от претендентов на участие в президентских выборах у ЦИКа есть 10 дней для их проверки. Обычно эта процедура занимает 7-8 дней, после чего ЦИК принимает решение о регистрации кандидата.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта.