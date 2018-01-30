Политика

Григорий Явлинский: Я хочу убедить людей, что дорога в будущее существует

«Я хочу убедить людей, что дорога в будущее существует», - сообщил в прямом эфире «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) политический деятель, экономист, основатель и один из лидеров партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

По его словам, «сегодняшняя политика - это политика прошлого», люди ностальгируют, говоря, что при Советском Союзе было лучше. «Кажется, что тогда было отлично, что был Советский Союз, в котором все были на равных, а потом он взял и развалился... Он оказался реальным победителем в мировой войне, но не просуществовал после этого и 40 лет. И вообще за сто лет в России дважды рухнула государственность», - подчеркнул Явлинский. В связи с этим он видит смысл своей жизни в том, чтобы не допустить Третьей мировой войны.

«А признаки этого есть, и никакая Росгвардия тут не поможет. Еще Александр III сказал: «У России нет союзников, есть только армия и флот. И получается, что именно эта армия и этот флот разгромили государственность и захватили власть в 1917 году», - пояснил гость студии.

По его мнению, нужно «вовремя начинать строить новую российскую государственность, которая будет опираться на людей, а не лишать их инициативы, когда у местного самоуправления нет возможности распоряжаться средствами, чтобы строить детские площадки и гаражи». «Не надо делать из людей инфантильных граждан. Надо дать им возможность ошибаться, выбирать, двигаться вперед, при этом не допуская хаоса. Нужно поощрять все хорошее и не допускать всего плохого - вот в чем государственная мудрость. А не так, что "я за вас все сделаю, а вы сидите, смотрите передачи, идите в магазины - шопинг лечит, и ничего не делайте"», - отметил Явлинский.