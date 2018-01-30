Политика

Политсовет «Единой России» определился с кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания

Политсовет «Единой России» определился с кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания. «Единая Россия» предложит Избирательной комиссии Псковской области кандидатуру Алексея Блинова для замещения вакантного депутатского мандата в региональном парламенте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Вопрос был включен в повестку заседания политсовета в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Псковского областного Собрания Валентина Каленского, трагически ушедшего из жизни.

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Вакантный мандат решено передать следующему кандидату из числа вошедших в ту же региональную группу (№17), что и Валентин Каленский.

Добавим, что Алексей Блинов является директором Детской школы искусств поселка Локня.