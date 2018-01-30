Политика

Григорий Явлинский: Дезинформация - это общемировое явление и общая особенность 21 века

В общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей прошла встреча политического деятеля, экономиста, основателя и одного из лидеров партии «Яблоко» Григория Явлинского с псковскими журналистами. Как передает корреспондент ПЛН, в формате круглого стола участники встречи обсудили тему свободы слова и свободы массовой информации в России.

По мнению Григория Явлинского, несмотря на кажущуюся простоту, эта тема в нынешней ситуации заслуживает особого внимания: в условиях динамичных перемен в мире большие изменения претерпевает и свобода слова и информации. Так, полагает политик, свободы массовой информации в России сегодня не существует, поскольку она лежит в плоскости национальной безопасности страны. «Именно по этой причине в конце 80-х жители Киева вышли на первомайскую демонстрацию, не подозревая, что подвергают себя смертельной опасности после чернобыльской катастрофы. Именно поэтому никто не знает, почему в Москве периодически бывает отвратительный запах, и никто не знает, что происходит в некоторых регионах, где местная власть узурпирует права людей до такой степени, что это приводит к трагедии», - отметил Григорий Явлинский.

«Поэтому свободы информации в России нет. С точки зрения терроризма, безопасности, нормальности жизни это обязательный атрибут современного общества. Иначе будет беда», - отметил политик.

Со свободой слова, по его словам, проблема стоит несколько шире. «Никто не обладает монополией на истину. Когда говорят о свободе слова, имеют в виду, что журналист выражает то, что услышал от людей. Он коммуникатор, который позволяет обществу быть единым и противостоит его фрагментарности. Поскольку страна большая, и в нем разные группы населения, люди по-разному смотрят на проблемы, поэтому так важно, чтобы журналисты говорили, что люди реально думают», - убежден Явлинский. Если же журналист выражает свою точку зрения, это уже другой тип журналистики - «честная журналистика», которую политик тоже не отрицает как таковую.

Говоря о свободе слова и информации, политик также подчеркнул, что «мы живем в жесткой авторитарной системе, которую контролирует президент Путин, лично и через помощников.

«В том числе он контролирует и СМИ. Ельцин этого не делал, потому что появился вопреки СМИ. А Путин появился из телевизора. Для него это детородный орган, и он его оберегает, как оберегают детородный орган, чтобы из него больше никто не вылез случайно», - отмечает Явлинский.

Отсюда, по его мнению, и такие форматы телевизионных программ, когда «50 политиков постоянно орут, а с трибуны вскакивает какая-нибудь женщина и орет: «У меня шестеро детей, а вы не знаете жизнь». «Такая вот система удержания власти и влияния в масштабе страны», - констатировал лидер «Яблока». Также он подчеркнул, что в России нет ни одной политической газеты. «Есть "желтые", а собственно политических газет нет. Как, собственно, нет и политического телевидения», - отметил Явлинский. Программы из разряда «Вечер с Владимиром Соловьевым», в ходе которых обсуждаются политические вопросы, он считает не политическими, а пропагандистскими.

Наряду с этим он отметил отсутствие в России дискурса по обсуждению проблем бедности, недоступности медицины, качества образования и экономической системы и засилье дезинформации. «Дезинформация - это вообще общемировое явление. Это общая особенность 21-го века, - отметил он. - Западную прессу читать тяжело. Она вообще сошла с ума - кстати, по поводу России. Это умора. Если верить западной прессе, то Путин поменял все выборы в США, решил проблемы с Brexit, отделяет Каталонию от Испании, расколол французское общество, насадил германский парламент странными левыми и правыми партиями».

В ходе беседы с журналистами Явлинский также поднял проблему отсутствия достоверной информации у общества.

«А когда информации нет, общество превращается в уродцев. При этом общественная элита ведет себя как подросток в период полового созревания: "Не учите меня жить, а лучше дайте денег, отстаньте от меня, я буду делать, что хочу. Не хочу никого слушать"», - констатировал политик.

В ходе диалога псковские журналисты задали Явлинскому ряд вопросов. В частности, они поинтересовались, не кажется ли ему, что сегодня свобода слова для общества не является ценностью вообще, в чем смысл его участия в президентских выборах, как он собирается бороться с бедностью в стране, если станет президентом. Лидер «Яблока» подчеркнул, что намерен внести пакет законов о неприкосновенности частной собственности, запретить "влезание" правоохранительных органов в дела бизнес-структур, прекратить концентрацию экономики в руках государства. Также он предлагает в рамках нормализации отношений России с миром выработать «дорожную карту решения проблем Украины» и добиться ее исполнения всеми сторонами. «Нужно прекратить поддержку сепаратизма на Донбассе, вывести до конца войска из Сирии, прекратить тратить наши возможности и ресурсы на защиту Асада, прекратить давление на Киев и все другие авантюры», - убежден Явлинский.

Также у него спросили, не мешает ли ему власть вести избирательную кампанию в рамках президентских выборов. «Пока что про меня никто не говорит, что я ем детей», - пошутил политик, добавив, что проблем с проведение пикетов у него тоже не было. «Не скажу, что в мой адрес было что-то тотальное. Но зачем им заниматься этим?» - отметил Явлинский, имея в виду «146-процентный уровень поддержки кандидата Путина».

Поинтересовались журналисты и его отношением к «закону Яровой», который предполагает сохранение звонков и СМС-сообщений на серверах. «Яблочник» убежден, что этот закон невозможно выполнить: ни у кого нет таких денег и ресурсов.

«Никто не знает, зачем сохранять СМС-ки из разряда "пупсик, вынеси мусор", "пупсик, купи туалетную бумагу", "скажи Машке, что я не хочу ее видеть". Это просто бред... Я хочу, чтобы нас слушали, а не прослушивали», - подчеркнул он.

В заключение встречи Григорий Явлинский поблагодарил псковских журналистов за диалог.