Политика

Аппарат администрации Псковской области возглавил Денис Гуляев

Временно исполняющим обязанности руководителя аппарата администрации Псковской области назначен Денис Гуляев. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источников, близких к органам госвласти.

Новому руководителю аппарата администрации 40 лет (он родился в декабре 1977 года). Кандидат экономических наук (тема диссертации: «Методика экономической оценки системы утилизации специальных отходов»). Входил в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России. Ранее работал руководителем аппарата комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству.

Напомним, что ранее аппарат администрации Псковской области возглавлял вице-губернатор Максим Жаворонков. В конце 2017 года после отставки Андрея Турчака Максим Жаворонков покинул администрацию региона и в настоящее время работает в центральном аппарате партии «Единая Россия».