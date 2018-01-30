Политика

В бюллетень на президентских выборах попадут не более восьми кандидатов - ЦИК

В бюллетене для голосования на выборах президента РФ будет не более восьми фамилий кандидатов, заявила журналистам глава ЦИК Элла Памфилова, пишет РИА Новости.

Выборы президента России пройдут 18 марта, кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. В среду ЦИК России завершил прием подписных листов, собранных в поддержку претендентов на должность президента РФ.

«Уже понятно, что в бюллетене для голосования будет не более восьми кандидатов - это максимально возможное число. Но окончательно (число кандидатов будет) после проверки подписей», - сказала Элла Памфилова.