Политика

Элла Памфилова: Агитация за неявку на выборы могла бы иметь право на существование

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что агитация за неявку на выборы могла бы иметь право на существование, если была бы выпущена легально зарегистрированным на выборах кандидатом, передает «Интерфакс».

«Если, например, кандидат избирается, он зарегистрировался и из своего фонда оплачивает агитацию. Есть же такая форма. Может такая форма быть. Все это должно быть легально, чтобы это были не подметные листовки, фальшивые, да еще и за моей подписью», - сказала Памфилова журналистам.

Она отметила, что в целом может быть такой «интересный кандидат, сам себе противоречащий, который специально зарегистрировался, чтобы собрать избирательный фонд, официально оплатить листовки и напечатать призыв не ходить на выборы».

«Это его право, потому что он легально зарегистрировался как кандидат, как кандидат-бойкот. Это, может быть, такая экзотичная форма, - сказала Памфилова. - То есть это все должно быть сделано не так, как это делается, как делает наш великий, самый главный оппозиционер. Ничего лучшего, чем выпускать фальшивые листовки за моей подписью. Я считаю, что это низко и мелко».