Политика

В отделениях почтовой связи будут информировать псковичей о порядке проведения выборов президента

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Почтой России и Центральной избирательной комиссией Российской Федерации представитель макрорегиона Северо-Запад Почты России Алексей Волков встретился с председателем избирательной комиссии Псковской области Михаилом Ивановым. Участники встречи обсудили вопросы информационного взаимодействия между организациями в области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Почты России.

В соответствии с соглашением УФПС Псковской области во всех отделениях почтовой связи будет информировать жителей о порядке проведения выборов президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Благодаря широкой территориальной сети почтовых отделений, филиал окажет содействие в распространении печатных и аудиовизуальных материалов, подготовленных ЦИК России в рамках информационно-разъяснительной кампании, по всей территории области, в том числе в ее самых отдаленных населенных пунктах.

По итогам рабочей встречи Алексей Волков отметил: «На территории Псковской области расположено 481 почтовое отделение. Ежедневно в отделения почтовой связи региона обращаются более 20 тысяч граждан. Всю информацию о выборах президента Российской Федерации мы доведем до каждого избирателя».

Таким образом, взаимодействие между избиркомом и Почтой России направлено на повышение активности избирателей. Размещение информационных материалов в отделениях связи, а также привлечение сотрудников почты к информированию населения о выборах президента РФ позволит повысить политическую осведомленность россиян.

В свою очередь Михаил Иванов добавил: «Мы еще раз обсудили наше взаимодействие, направленное на обеспечение конституционных избирательных прав граждан. Благодарны руководству Почты России за помощь Избирательной комиссии Псковской области в информировании избирателей о выборах президента РФ. Это очень важно для нас, потому что сейчас информирование избирателей - одно из приоритетных направлений в работе избирательных комиссий».