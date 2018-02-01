Политика

Каким видят путь социально-экономического развития Псковской области справедливоросы - обсудим в пресс-центре ПЛН

В понедельник, 5 февраля, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, на которой члены партии «Справедливая Россия» расскажут, каким они видят путь социально-экономического развития Псковской области.

В преддверии выборов 18 марта 2018 года партия «Справедливая Россия» выступила с программным манифестом, адресованным будущему президенту России на период 2018-2024 гг. В частности, предлагается перераспределить налоговую нагрузку с обрабатывающих отраслей на сырьевые, приравнять коррупцию к государственной измене и вернуть индексацию пенсий.

Но какой путь социально-экономического развития на ближайшие шесть лет предлагает партия «СР» для Псковской области?

Об этом расскажут наши спикеры:

• лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Брячак Олег Михайлович

• депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Справедливой России» в Псковском Заксобрании Тудакова Наталья Викторовна

• депутат Псковской городской Думы, руководитель фракции «Справедливой России» в ПГД Пожидаева Юлия Валерьевна

Дата проведения: 5 февраля. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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