Политика

Псковский дискуссионный клуб открылся при поддержке ПЛН

Сегодня начал свою работу Псковский дискуссионный клуб. Инициатором создания независимой площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам политической повестки выступила Псковская Лента Новостей при поддержке главной дискуссионной платформы страны «WTF?».



Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в пабе «903» начинаются дебаты между сторонниками противоположных точек зрения на тему: «Бойкот выборов 18 марта 2018 г.: За и Против».



Модератор мероприятия - публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко. Он подчеркнул, что тема сегодняшней дискуссии продиктована сложившейся в ходе предвыборного марафона ситуацией, когда перед жителями страны стоит вопрос - идти на выборы или бойкотировать их. «В этом дискурсе мы будем жить до 18 марта», - отметил он.

Добавим, что за мероприятием можно наблюдать онлайн, организована стрим-трансляция в пабликах «WTF?» в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Материалы о дебатах выйдут на ресурсах ведущих СМИ региона.

Партнером проекта является Пивной бар «903». http://www.pivopskov.ru/bar.