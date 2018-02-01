Политика

​​​​​​​Псковские сторонники бойкота выборов 18 марта: Мы не признаем конкретно эти выборы

Сторонники бойкота выборов 18 марта не признают конкретно предстоящие президентские выборы, а не выборы вообще. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление в ходе первого заседания Псковского дискуссионного клуба сделала псковский журналист, член штаба Навального в Пскове Светлана Прокопьева.

«Мы не признаем конкретно эти выборы, но мы будет участвовать в них в качестве наблюдателей, чтобы не давать искусственно поднимать явку. Мы уже знаем победителя, знаем его результат, и единственная интрига состоит в том, сколько именно человек придут реализовать этот результат», - обозначила она свою позицию.

Общественник Игорь Батов, также поддерживающий позицию бойкота предстоящих выборов, назвал несколько пунктов, которые объясняют, почему лично он не пойдет на выборы. В частности, лидер движения «Свободный берег» отметил, что выбор на предстоящих выборах отсутствует как таковой. «Выборы в таком виде - это легализация узурпированной власти», - отметил он.

Против бойкота и за участие в предстоящих выборах на дебатах выступают представители самых разных партий, общественных объединений. В частности, этой позиции придерживаются вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко, директор медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин, лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, депутаты Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР), депутаты Псковской городской Думы Олег Брячак («Справедливая Россия»), Денис Иванов («Единая Россия»), уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и другие.

Напомним, сегодня начал свою работу Псковский дискуссионный клуб. Инициатором создания независимой площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам политической повестки выступила Псковская Лента Новостей при поддержке главной дискуссионной платформы страны «WTF?».

За мероприятием можно наблюдать онлайн, организована стрим-трансляция в пабликах «WTF?» в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Материалы о дебатах выйдут на ресурсах ведущих СМИ региона.

Партнером проекта является Пивной бар «903». http://www.pivopskov.ru/bar.