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Политика

Алексей Севастьянов: Не трогайте оппозицию, они сами между собой погрызутся

02.02.2018 21:33|ПсковКомментариев: 12

На отсутствие союза между оппозиционными силами отметил руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов Алексей Севастьянов в ходе первого заседания Псковского дискуссионного клуба, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Не трогайте оппозицию, они сами между собой погрызутся», - заявил он по итогам нескольких минут дебатов, где от представителей разных политических сил прозвучали диаметрально противоположные мнения о том, идти на выборы 18 марта или байкотировать их.

«Вы у себя разберитесь! Вы дербаните страну своими оппозиционными взглядами, ни никто - ни господин Явлинский (кандидат в президенты от партии «Яблока» Григорий Явлинский - ред.), ни Ксюша (кандидат в президенты от партии «Гражданская платформа» Ксения Собчак - ред.) не протянули руку Навальному, и наоборот. Там нет союза, вот это страшно», - сказал Алексей Севастьянов.

Политик высказал мнение о том, что в России нет альтернативы действующему президенту. «Коллеги, каждый из нас завтра может стать новым Путиным, если сами этого захотим. Конечно, проще говорить, что не возьмут. Вот, например, Брячак (депутат Псковской городской Думы Олег Брячак - ред.), он сидит здесь, он не убедил всех, чтобы быть там, никто же ему не мешает! Или Лев Маркович (депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг - ред.), пожалуйста!» - добавил он.

Напомним, сегодня начал свою работу Псковский дискуссионный клуб. Инициатором создания независимой площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам политической повестки выступила Псковская Лента Новостей при поддержке главной дискуссионной платформы страны «WTF?». 

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич
Теги: #Псковский дискуссионный клуб
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 12Версия для печати
 

 
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