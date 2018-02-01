Политика

Петр Алексеенко: Если мы не придем на выборы, наши голоса украдут

«Если мы не придем на выборы, наши голоса украдут. Так было уже не раз», - заявил первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко в ходе первого заседания Псковского дискуссионного клуба, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нужно приходить на выборы, защищать свои голоса», - отметил коммунист. По его мнению, обратить внимание нужно и на работу достаточного количества наблюдателей. «В этом вопросе оппозиционные партии должны работать вместе», - добавил он.

Петр Алексеенко высказал мнение о том, что президентская кампания 2018 года - это не выбор программ и направлений развития страны, а выбор личностей. Такой подход депутат считает неверным и призывает граждан обратить внимание и изучить ту платформу, с которой кандидаты идут на выборы.

Напомним, сегодня начал свою работу Псковский дискуссионный клуб. Инициатором создания независимой площадки для обмена мнениями по актуальным вопросам политической повестки выступила Псковская Лента Новостей при поддержке главной дискуссионной платформы страны «WTF?». Тема дебатов 2 февраля - «Бойкот выборов 18 марта 2018 г.: За и Против».