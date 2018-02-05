Политика

Олег Брячак: Перспективы у Псковской области есть, просто нужно их правильно использовать

«Перспективы у Псковской области есть, просто нужно их правильно использовать», - заявил в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в ходе пресс-конференции, посвященной социально-экономическому развитию Псковской области.

«Предыдущая администрация в лице Турчака эти перспективы не использовала никаким образом, мы наблюдали совершенно безграмотную финансовую и социальную политику. В результате мы получили колоссальный долг и также проценты в виде 1 млрд рублей в год. Это никуда не годится», - отметил он.

По мнению «эсера», кредитные средства, привлеченные в Псковскую область, «были потрачены банально неправильно», и ежегодно по 3,5 млрд рублей «зарывались в дороги». «В итоге что мы имеем: дорог нет, а кредит есть», - сказал гость пресс-центра.

«Нашу область ограбили, обескровили и опустошили. Новому руководителю администрации региона не позавидуешь, наследство ему досталось крайне тяжелое. Мы видим, что врио губернатора Михаил Ведерников погружается в проблематику региона, искренне интересуется проблемами. Он уже совершил несколько действий, которые могут охарактеризовать его подход к руководству области как иной - более конструктивный, правильный и созидательный», - отметил Олег Брячак, приведя в пример сохранение псковской типографии и «Псковавиа».

Особое внимание лидер регионального отделения «Справедливой России» обратил на замещение коммерческих кредитов бюджетными. Этим вопросом, по его мнению, в первую очередь должна заниматься администрация области.