Политика

«Социальный манифест» зачитал Олег Брячак в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей

«Социальный манифест» «Справедливой России» зачитал лидер регионального отделения партии, депутат Псковской городской Думы Брячак в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, манифест был озвучен «эсером» по поручению руководителя «Справедливой России» Сергея Миронова.

Приводим текст манифеста:

«Главными требованиями народа России к властям всех уровней сегодня являются: экономическая самодостаточность российского государства, его политическая независимость, социальная справедливость в распределении доходов и использование российских природных богатств и ресурсов на укрепление социального благополучия всех граждан России.

Однако цели социального развития России не могут быть достигнуты финансовой политикой, проводимой экономическим блоком действующего правительства. Бюджетные и прочие экономические проблемы по-прежнему решаются за счет самых незащищенных слоёв населения (пенсионеров, студентов, учителей, врачей), а интересы правящего класса: представителей сырьевого сектора, банкиров и ростовщиков всех мастей – свято охраняются.

В сложившейся ситуации партия «Справедливая Россия» предлагает:

1. Перевести российскую экономику с сырьевого на индустриальный путь развития. Для этого перераспределить налоговую нагрузку с обрабатывающих отраслей на сырьевые. Отменить возврат НДС экспортерам сырья, а освободившиеся бюджетные средства в размере не менее 2 триллионов рублей ежегодно направлять на развитие обрабатывающих отраслей промышленности, на поддержку развития цифровой экономики и инноваций. Запустить всероссийскую программу реновации дорожно-транспортной, жилищно – коммунальной и социальной инфраструктуры, сделать ее локомотивом развития отечественной промышленности.

2. Увеличить бюджет страны с помощью комплекса антикоррупционных мер. Приравнять коррупцию к государственной измене и ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение. Устранить коррупционные дыры в законах о госзакупках, устранить коррупцию на таможне. Вывести средства государственных компаний России из оффшоров, обязать системообразующие предприятия находиться в юрисдикции Российской Федерации, создать привлекательные условия по возвращению капиталов в Россию. В результате указанных мер получить в бюджет дополнительно не менее 6 триллионов рублей в год.

3. Настроить финансовую систему страны на обеспечение социально – экономических интересов народа России. Защитить граждан от финансовых спекулянтов, ввести государственный контроль за установлением справедливых процентных ставок по кредитам.

4. Восстановить социальную инфраструктуру в стране – доступное здравоохранение и образование для всех слоев населения. Увеличить финансирование образования, фундаментальной науки, здравоохранения и культуры в 2 раза.

5. Установить реальные механизмы защиты социальной справедливости. Ввести государственный контроль цен на товары первой необходимости.

Сократить разрыв между богатыми и бедными за счет введения прогрессивной шкалы налогообложения сверхдоходов, расширения применения налога на роскошь, освобождения от НДФЛ граждан, чьи доходы остаются на уровне ниже прожиточного минимума. Заменить нынешний механизм условного расчета минимальной потребительской корзины на расчет по реальным ценам в целях установления справедливого размера минимального размера оплаты труда, стипендий, социальных пособий. Добиться, чтобы все граждане страны получали доход не ниже реального прожиточного минимума.

6. Увеличить размер пенсий. Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, доплаты сельским жителям, надбавки и льготы военным пенсионерам. Всем пенсионерам выплатить компенсацию за период 2015-2016 годов за отмену либо уменьшение индексаций пенсий в размере не менее 50 тысяч на среднюю пенсию работающего пенсионера и не менее 20 тысяч на неработающего.

Партия «Справедливая Россия» обращает внимание на острую необходимость серьезных изменений в деятельности правительства РФ и предлагает президенту РФ свою политическую поддержку в реализации указанной программы действий».

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Справедливой России» в Псковском областном Собрании Наталья Тудакова добавила, что на предстоящих в марте выборах партия поддерживает действующего президента. Она также отдельно остановилась на нескольких пунктах «Социального манифеста». В частности, по ее словам, навести порядок в сфере госзакупок можно с помощью совместной работы исполнительной и законодательной ветвей власти. Наталья Тудакова привела в пример несколько псковских улиц, которые из-за затягивания конкурсных процедур были отремонтированы в неподобающих погодных условиях и в скором времени после проведения работ пришли в ненормативное состояние.