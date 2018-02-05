Политика

54% читателей Псковской Ленты Новостей пойдут на президентские выборы

54% читателей Псковской Ленты Новостей пойдут на президентские выборы, которые состоятся 18 марта. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса, проведенного на сайте ПЛН. У каждого свои мотивы участия в голосовании. Подавляющее большинство - 30,02% - всегда ходят на выборы, так как считают это своим гражданским долгом. Любопытно, что на втором месте по популярности находится прямо противоположная точка зрения: 29,45% респондентов не пойдут на мартовские выборы, потому что «у нас не политика, а цирк», и они не поддерживают никого из кандидатов.