Политика

Псковской области нужен сильный замгубернатора по экономике - Олег Брячак

Псковской области нужен сильный заместитель губернатора по экономике. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение в Общественном пресс-центре ПЛН высказал лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«Сергей Перников (бывший заместитель губернатора Псковской области - ред.) - профессионал, умный человек. Единственное, что во многом эффективность работы зависит от позиции руководства. Известно, что производительность труда русского человека в три раза ниже, чем у китайца. У русского человека иной менталитет, ему надо поговорить, попить кофе, опоздать, не прийти или показывать видимость работы. Но почему-то когда наши граждане приезжают в ту же Германию, они ведут себя абсолютно по-другому. Немцам нравится, как работают русские. Позиция другая, другие рамки», - отметил он.

«Если сейчас у Михаила Юрьевича будет умный и порядочный зам по экономике, он способен очень и очень на многое. Сергей Перников - очень ответственный человек, но в последнее время он завершал проекты и был на чемоданах, это все понимают», - добавил Олег Брячак.