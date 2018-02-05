Политика

Петр Алексеенко возглавил штаб Павла Грудинина в Псковской области

В Псковской области действует объединенный штаб кандидата в президенты РФ от КПРФ и Национально-патриотических сил России Павла Грудинина. Руководителем штаба назначен первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома КПРФ, к сотрудничеству приглашаются волонтеры. В помещении штаба организован просмотр фильма о «Совхозе им.Ленина», имеются агитационные материалы.

Желающие могут обратиться в штаб по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, д. 6, а также по телефону Псковского областного комитета партии. (8112) 66-81-78 или по электронной почте: kprf-psrov@rambler.ru.

Время работы штаба: понедельник-пятница: с 9.00 до 19.00, суббота-воскресенье: с 10.00 до 15.00.