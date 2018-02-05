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Политика

Митинг «За социальную справедливость» состоялся в Пскове

05.02.2018 14:25|ПсковКомментариев: 28

3 февраля в Пскове состоялся митинг «За социальную справедливость», который совместно организовали Псковский обком КПРФ и союз Народно-патриотических сил России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ОК КПРФ, около сотни человек собралось в сквере Летнего сада: коммунисты Пскова и Псковской области, сторонники партии, представители Народно-патриотических сил России и общественных организаций.

После торжественного открытия слово взял доверенное лицо кандидата в президенты Павла Грудинина, почетный председатель Псковской региональной организации «Дети войны» Геннадий Бубнов, который констатировал: несмотря на уверения президента и правительства в том, что страна идёт вперед, люди видят обратное. «Проводимый властью социально-экономический курс не перспективный и откровенно губителен. Назрела необходимость перемен,  и это побудило Народно-патриотические силы объединиться вокруг Коммунистической партии  РФ на выборах президента и выдвинуть единого достойного кандидата», - отметил он.

Тему ухудшения ситуации в стране и возмущения народа существующим положением продолжил в своем выступлении председатель профсоюза военнослужащих Псковской области, второй секретарь Псковского обкома КПРФ Виктор Дуля: «Россия осталась практически в одиночестве, растеряла всех союзников, потому что  допущены тяжелейшие просчеты во внешней политике.  Разрушено производство, системы образования и здравоохранения, какие-то мизерные проценты развития ВВП. Нам нужно открыть людям глаза: мы уже дошли до дна, страна гибнет».

О «Совхозе им. Ленина» рассказал присутствовавшим на митинге доверенное лицо кандидата в президенты Грудинина, руководитель общественной организации «Гражданское общество» Сергей Костец, который побывал там недавно вместе с представителями Народно-патриотических сил.

«Впечатление шокирует, особенно, после приезда из нашей псковской действительности. Такое может организовать человек с очень высоким управленческим потенциалом. После того, что мы увидели в Совхозе на фоне деградирующей России, нам показывает: идти дальше по нынешнему пути развития для страны преступно и самоубийственно», - заявил Костец.

Прийти и проголосовать 18 марта на выборах президента РФ, тем самым исполнив свой долг и высказав свою позицию, призвал собравшихся член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко: «Нам предстоит сделать ответственный выбор: либо мы и дальше будем жить в прозябании, либо, наконец, встанем с колен. Конечно, власти этого бояться, ведь легче управлять бедным и нищим народом, давая подачки в 3-4% к пенсии или зарплате. В то же время, как заявляет либеральный экономист Сергей Глазьев, триллион долларов за 30 лет ушел за границу, вложился в западную экономику.  Сейчас как никогда актуален лозунг: «За достойную жизнь, за справедливость, за достаток!».

Источник: Псковская Лента Новостей
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