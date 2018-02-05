Политика

Более 200 избирателей Псковской области уже подали заявления о голосовании на выборах президента по месту нахождения

Более 200 избирателей Псковской области уже подали заявления о голосовании на выборах президента Российской Федерации 18 марта по месту своего нахождения. Более 100 из них оформлены с помощью Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Избирательную комиссию региона.

В настоящий момент в регионе действуют 56 пунктов приема заявлений о голосовании на президентских выборах по месту нахождения избирателей: территориальные избирательные комиссии и отделения МФЦ. Кроме того, заявления принимаются онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг. С 25 февраля в качестве пунктов приема заявлений также начнут работать участковые избирательные комиссии (УИК).

Принять участие в выборах президента страны может любой избиратель, где бы он ни находился, в том числе заграницей, где также будут работать избирательные участки.

Если избиратель по состоянию здоровья не может выйти из дома, необходимо заранее устно или письменно сообщить о своем намерении проголосовать по месту нахождения в ближайшую территориальную или участковую избирательную комиссию или же попросить об этом социального работника. Члены УИК приедут на дом заполнить заявление. Тогда же можно сообщить о намерении голосовать вне помещения для голосования, и в день голосования представители избирательной комиссии приедут с переносным ящиком для голосования.

В случае, если заявление о голосовании по месту нахождения было подано, а обстоятельства изменились, избиратели смогут проголосовать по месту регистрации. Для этого придется подождать на избирательном участке, пока члены УИК убедятся, что избиратель не проголосовал в другом месте.

Граждане без регистрации также имеют право участвовать в выборах. Для этого необходимо выбрать любой удобный избирательный участок и указать его в заявлении о голосовании по месту нахождения. Информацию об избирательных участках можно узнать на сайте ЦИК России и в информационно-справочном центре по телефону: 8 (800) 707 2018.

Заявление о голосовании по месту нахождения можно подать по 12 марта.