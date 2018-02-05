Политика

Максим Жаворонков стал членом Центризбиркома с правом совещательного голоса

В ЦИК «Единой России» прошло заседание президиума Генерального совета партии, на котором полномочия члена Центральной избирательной комиссии РФ с правом совещательного голоса были переданы первому заместителю руководителя ЦИК «Единой России» – руководителю Организационного управления Максиму Жаворонкову. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Также решением президиума Генсовета партии были прекращены аналогичные полномочия Константина Мазуревского, который в настоящее время занимает должность главы аппарата фракции «Единой России» в Государственной Думе.

Напомним, что до ноября 2017 года Максим Жаворонков занимал должность заместителя губернатора Псковской области - руководителя аппарата администрации региона.