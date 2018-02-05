Политика

Андрей Турчак раскритиковал единороссов за «политизированные игры» в школах

Во вторник, 6 февраля, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в закрытом режиме провел селекторное совещание с секретарями региональных отделений партии, на котором подверг критике единороссов, использующих административный ресурс для мобилизации людей на выборы. Об этом РБК рассказал один из глав региональных отделений и подтвердил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

Турчак сообщил, что в центральный аппарат единороссов поступает информация из регионов о том, что ряд партийцев пытаются мобилизовать людей на выборы «через административный ресурс», пересказывает слова секретаря генсовета источник РБК. «Мы с вами договаривались, что будем заниматься мобилизацией через ближайший круг однопартийцев, знакомых, членов семей и так далее. Но ни в коем случае не залезая в производственные коллективы и образовательные учреждения», - заявил Турчак. Он сказал, что «есть несколько примеров, когда наш партиец является в регионе директором школы, предприятия и за счет своего ресурса пытается собрать мобилизационные анкеты у себя в организации», продолжает собеседник РБК.

Речь идет о ситуациях, когда сотрудников тем или иным образом «обязывают приходить на выборы», пояснил Ревенко.

Также, по словам собеседника в партии, Турчак заявил, что «из регионов поступает информация об использовании детей в агитационной работе». «В школах пытаются провести различного вида политизированные игры, это все дело брендируется нашей партийной символикой, и, естественно, ничего, кроме негатива у общественности, родителей, учащихся и обсуждения таких ситуаций в семьях, это не вызывает», - заявил секретарь генсовета «Единой России».

Турчак, по словам Ревенко, призвал глав региональных отделений еще раз донести до партийцев установку, «что партия не агитирует за конкретного кандидата, мы агитируем только за явку», добавил Ревенко.

По словам одного из секретарей, от руководства региональных отделений потребовали, чтобы на случаи использования административного ресурса они реагировали публично, «с привлечением СМИ». Проверку информации о злоупотреблениях единороссов сейчас проводит Центральный исполком партии.

В частности, речь идет о том, что на ряде предприятий Воронежской области руководство распространяло анкеты с призывом прийти на выборы, куда сотрудники должны были вписать свои паспортные данные, адрес, телефон, электронную почту, рассказал источник РБК в «Единой России».

В январе BBC сообщала, что сотрудники зоопарка Казани получили от руководства анкету, в которой надо было указать имя, дату рождения, паспортные данные, партийную принадлежность, а также сообщить о своих профилях в соцсетях. Анкету, в которой говорилось, что «партия «Единая Россия» обращается к вам с просьбой принять участие в выборах президента Российской Федерации», требовалось заполнить и передать непосредственному руководителю.

«Единая Россия» на этих выборах поддержала Владимира Путина, но не выдвигала его официально. Он участвует в кампании как самовыдвиженец.