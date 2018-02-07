Политика

Начинается видеотрансляция прямого эфира с Антоном Минаковым и Артемом Васильевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Навстречу урнам», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Гости студии - региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков и руководитель областной молодежной организации ЛДПР Артем Васильев.

Они расскажут о деятельности псковских либерал-демократов и выскажут мнение по поводу актуальных вопросов общественно-политической повестки. В частности, в ходе эфира будет затронута тема выборов, которые предстоят в 2018 году.

Ведут программу Константин Калиниченко и Александр Савенко.

Вопросы гостям студии можно задать на форуме под этим сообщением или по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.