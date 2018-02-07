Политика

Антон Минаков: Мы не вступаем ни в какие союзы и не участвуем в интригах

«Мы не вступаем ни в какие союзы и не участвуем в интригах и коалициях. Нам это неинтересно», - подчеркнул в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«Сколько предложений к нам поступало: "Давайте здесь скандал устроим, давайте тут объединимся и по кому-нибудь вдарим"! Но мы не участвуем в политических раздорах, даже если они принесут какой-то медийный процент голосов. Нам это не интересно», - отметил гость студии.

Псковские либерал-демократы, по его словам, работают с избирателями, занимаются законотворческой деятельностью в законодательном органе власти, ведут бесплатные юридические консультации. «Нам неинтересно делать скандальный пиар, который сегодня в большом количестве наблюдается по телевидению. Мы делаем свое дело, и если нужно делать что-то грязное и харизматичное, чтобы обратить на себя внимание, - это не наша политика. Мы так не поступаем», - резюмировал Антон Минаков.