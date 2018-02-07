Политика

Подражать Жириновскому глупо — Антон Минаков

Подражать лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому глупо, если ты не являешься таким, как он. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» высказал региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«Заниматься популизмом и пытаться ему подражать бесполезно. Перенимать его манеру поведения (порой эпатажную — ред.) глупо», - отметил он, в то же время добавив, что лидер ЛДПР ведет себя таким образом не преследуя какую-то цель, а потому, что он такой есть.

Харизматичные выходы Жириновского «в люди» Антон Минаков связывает с тем, что «он действительно искренне переживает за то, что делает», а также с тем, что «ЛДПР и русские люди - смысл его жизни».

Наряду с этим гость студии сообщил, что псковские либерал-демократы рассчитывают на приезд своего партийного лидера в Псковскую область в текущий выборный год. «Есть предварительные даты его приезда, но называть их пока не хотелось бы, поскольку график Владимира Вольфовича постоянно меняется», - заключил Антон Минаков.