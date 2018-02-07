Политика

Максимальную готовность Михаила Ведерникова идти на контакт с оппозицией отметил Антон Минаков

Региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» назвал главное качество, которое отличает врио губернатора региона Михаила Ведерникова от предыдущей областной власти. По его мнению, это максимальная готовность идти на контакт, в том числе с оппозицией.

«В первые же дни его приезда в Псковскую область у нас состоялся телефонный разговор, и он сказал, что я смело могу звонить ему в любой момент, когда потребуется. При предыдущей власти ничего подобного и представить было нельзя», - рассказал Антон Минаков.

«Михаил Ведерников максимально открыт. Не хочу его захваливать, так как мы скоро станем конкурентами (на губернаторских выборах — ред.), но его готовность идти на контакт не может не радовать. Что из этого выйдет, поживем — увидим», - заключил гость студии.