Политика

Круг возможных кандидатов в губернаторы Псковской области от ЛДПР очертил Антон Минаков

Круг возможных кандидатов в губернаторы Псковской области от ЛДПР очертил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» региональный координатор партии, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«Естественно, мы примем участие в этих выборах, но решение по кандидатам будет приниматься коллегиально и по согласованию с Высшим советом в Москве», - пояснил гость студии, добавив, что в числе кандидатов могут быть и депутаты Псковского областного Собрания от ЛДПР, и депутат Госдумы Антон Морозов, курирующий псковский регион, плюс кандидаты, которых выберут на партийной конференции. Наряду с этим Антон Минаков подтвердил свои намерения участвовать в будущих губернаторских выборах.

«Мы должны показать на этих выборах хороший результат, так как это показатель работы регионального отделения партии и уровня его поддержки населением. Из этого процента многое складывается... Когда мы участвуем в выборах, мы заявляем о том, что мы едины, мы работаем и готовы идти к победе, а также корректировать свою работу в зависимости от результатов голосования», - резюмировал Антон Минаков.

Кроме того, он еще раз обозначил, что на губернаторских выборах ЛДПР не готова формировать альянсы с другими оппозиционными партиями и «устраивать цирк». При этом он не исключил тактических союзов во время проведения выборов, направленные на консолидацию работы наблюдателей и обмен информацией о нарушениях.