Политика

Представители регионального избирательного штаба Павла Грудинина провели встречу с жителями Порховского района

6 февраля доверенные лица кандидата в президенты РФ Павла Грудинина провели встречу с избирателями Порховского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской ОК КПРФ, в Дом культуры города Порхова пришло более 100 жителей района. Перед ними выступили доверенные лица кандидата: от КПРФ – Геннадий Бубнов, от национально-патриотических сил России (НПСР) – Сергей Костец.

Избирателям был продемонстрирован фильм о совхозе имени Ленина «Территория социального оптимизма», которым руководит Грудинин, представлена программа кандидата «Двадцать шагов к достойной жизни».

«Когда наступило время ответов на вопросы, представители избирательного штаба ощутили, что приехали на другую территорию – социального неблагополучия. Жители района, перебивая друг друга, высказывали крайнее возмущение тем, что власти, наперекор мнению граждан, реализовали утилизацию мусора из Пскова на территории Порховского района. Граждане в своих выступлениях подчеркивали, что во время половодья наблюдали массовую гибель рыбы и птиц, опасность экологической катастрофы и безучастность властей к этой проблеме. В ходе встречи, которая переформатировалась в обсуждение данной проблемы, участники пришли к выводу, что перетаскиванию свалок по области есть единственная альтернатива - строительство мусороперерабатывающих заводов.

Геннадий Бубнов заверил собравшихся в том, что фракция КПРФ в областном Собрании депутатов будет стремиться к реализации этой идеи», - сообщили в пресс-службе.