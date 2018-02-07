Политика

Псковские «соколы Жириновского» в программе «Навстречу урнам». ВИДЕО

Сегодня, 7 февраля, гостями прямого эфира радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стали региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков и руководитель областной молодежной организации ЛДПР Артем Васильев.

Они рассказали о деятельности псковских либерал-демократов и высказали мнение по поводу актуальных вопросов общественно-политической повестки. В частности, в ходе эфира была затронута тема губернаторских и президентских выборов, которые предстоят в 2018 году.