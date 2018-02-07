Политика

Работа избирательного штаба Грудинина в Пскове началась сегодня с обыска

Работа объединенного избирательного штаба КПРФ и Народно-патриотических сил России на ул. Гоголя, 6 была прервана сегодня, 7 февраля, около 11 часов дня визитом сотрудников полиции и последующим обыском. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил первый секретарь Псковского горкома КПРФ Дмитрий Михайлов.

«Сотрудники полиции заявили, что проверяют информацию о том, что мы якобы распространяем незаконные агитационные материалы, в частности, газету «Правда», которая была арестована недавно в Новосибирске. Полиция, разумеется, ничего не нашла, потому что у нас этого издания нет», - рассказал он.

В избирательном штабе КПРФ сообщили, что восемь человек, в том числе замначальника полиции УМВД Пскова, осмотрели все газеты, которые находятся в здании, допросили первого секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко и второго секретаря Псковского обкома КПРФ Виктора Дулю. Особенно сотрудников правоохранительных органов заинтересовала карикатура, которую нарисовал Виктор Дуля. Сотрудников полиции интересовало, не получила ли она распространение.

«Работа штаба была нарушена, у нас изъяли официальные материалы: печатную продукцию, календарики, буклеты и т.д. Теперь будем ждать, пока выпустят новые материалы, оплаченные из избирательного счета Павла Грудинина. Полиция же вернет материалы, скорее всего, только после выборов, обнаружив, что признаков агитации в них нет. Так было, к примеру, в 2012 году», - поделился Дмитрий Михайлов.

Он также рассказал, что завтра, 8 февраля, он отправится в полицию на допрос, связанный с митингом, прошедшим 3 февраля в Пскове.

«Буду давать показания, что мы провели митинг, приняли резолюцию, буду давать какие-то обоснования. Отмечу, что при этом у нас ежеквартально проходят обыски: и в штабе, и в квартирах. Мы считаем, что это делается, чтобы повлиять на нашу работу, «сбить дыхалку», - высказался Дмитрий Михайлов.