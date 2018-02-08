Политика

В Псковской области работают 56 пунктов приема заявлений от избирателей для голосования по месту нахождения на президентских выборах

В Псковской области открылись 56 пунктов приема заявлений от избирателей для голосования по месту нахождения на выборах президента РФ 18 марта 2018 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизибиркоме.В мае 2017 года Госдума РФ приняла пакет поправок в избирательное законодательство, согласно которому в случае, если избиратель будет находиться в другом городе или регионе в день голосования, он может подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения.В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Псковской области территориальными избирательными комиссиями открыт 31 пункт приема заявлений о включении избирателей в список по месту нахождения (Список>>>).

Кроме того, заявления избирателей принимают и в 25 региональных МФЦ Псковской области (Список >>>). Пункты приема заявлений в МФЦ также будут открыты по 12 марта в течение всего времени работы многофункциональных центров.

На данный момент, 717 избирателей уже подали заявления. 343 человека - в пункты приема заявлений территориальных избирательных комиссий и 374 - в пункты МФЦ.

Пункты приема заявлений при ТИК работают до 12 марта включительно с 10.00 до 14.00 в рабочие, в выходные и праздничные дни а, в дальнейшем, с 25 февраля прием заявлений начнут участковые избирательные комиссии.

Кроме того, c 31 января и до 24 часов 12 марта 2018 года подать заявление можно и в электронном виде – в режиме онлайн через интернет-портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru .

Важно знать, что по обращению заявление оформляется в любой территориальной комиссии, любом филиале или отделении МФЦ в любом населенном пункте. Заявление никак не связано с местом регистрации.

Избиратели, которые будут подавать заявление за 4 и менее дней до дня голосования, с 13 марта и до 14 часов 17 марта 2018, года оформляют в участковой избирательной комиссии, но уже только по месту жительства, специальное заявление о включении в список избирателей на одном из избирательных участков. В этом случае, в целях защиты специального заявления от подделки используется специальный знак (марка). Марки являются документами строгой отчетности и и имеют единую нумерацию на всей территории Российской Федерации.

Узнать номер участка и его расположение, на котором избиратель планирует проголосовать в день выборов, можно на главных страницах сайтов Центральной http://www.cikrf.ru и областной http://www.pskov.izbirkom.ru избирательных комиссий где размещен простой и удобный сервис «Найди свой избирательный участок». Также на сайте Центризбиркома России есть ссылка «ТИК и УИК на карте России», при переходе по которой открывается интерактивная карта с расположением участковых и территориальных избирательных комиссий, которые будут работать на выборах президента. При открытии карты страница запрашивает у пользователя разрешение использовать его местоположение. Программа определяет и показывает на карте расположение ближайших избиркомов. Если кликнуть по знаку территориальной избирательной комиссии, где можно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, появится контактная информация комиссии. Адреса территориальных и участковых комиссий в других регионах страны можно найти, использовав поисковую систему раздела.

Кроме того, в ЦИК России работает информационно-справочный центр. Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК России принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-707-2018. Оператору связи необходимо будет назвать адрес здания, в котором избиратель планирует быть в день голосования. По этому адресу подскажут адрес участковой комиссии, которая его включит в список избирателей. По телефону информационно-справочного центра можно запросить контактную информацию – адрес и номер комиссии.

Добавим, заявление останется у избирателя до дня голосования: в этот день оно изымается на избирательном участке. Гражданин может подать заявление только один раз. Если избиратель подал несколько, учтут только первое, остальные признают недействительными. Если изменились обстоятельства, но заявление подано, можно проголосовать и по месту регистрации. Придётся только подождать: члены УИК должны убедиться, что избиратель не проголосовал на другом участке.

После подачи заявление, 18 марта 2018 года избиратель приходит на выбранный им избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получает избирательный бюллетень и голосует.

В том случае, если избиратель не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии либо в МФЦ для подачи заявления, он имеет право устно или письменно (в том числе при содействии социального работника) в указанные сроки обратиться для предоставления возможности подачи заявления в территориальную, либо участковую избирательные комиссии.

Члены участковой избирательной комиссии должны приехать не позднее 12 марта 2018 года и избирателю в устной или в письменной форме надо заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования.

Избиратели, у которых нет регистрации по месту жительства в пределах РФ, вправе заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или МФЦ. Также, согласно п. 6 ст. 27 ФЗ, эти граждане могут быть включены в список избирателей на избирательном участке, определённом решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для проведения голосования таких избирателей.

Вся необходимая информация размещена также на сайте Избирательной комиссии Псковской области http://www.pskov.izbirkom.ru .

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Прием заявлений в территориальных избирательных комиссиях. Список>>>

Список МФЦ>>>