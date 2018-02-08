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Политика

Сведения о доходах Ксении Собчак и Максима Сурайкина опубликованы ЦИК

08.02.2018 20:49|ПсковКомментариев: 4

Ксения Собчак, претендующая на пост президента России, за шесть лет заработала 403 млн 855 тысяч рублей. Максим Сурайкин, который выдвинут «Коммунистами России», заработал за это время заметно меньше - 26 млн руб. Такие данные обнародовала сегодня, 8 февраля, Центральная избирательная комиссия.

По сведениям «Коммерсанта», в качестве источников дохода Ксения Собчак указала зарплату на радиостанции «Серебряный дождь», телеканале «Дождь», в издательском доме Global Media Group. Кроме того, она получила доходы от вкладов и ценных бумаг, предпринимательской деятельности, продажи имущества, гонораров и призовых выплат.

Ксения Собчак владеет участком и домом в Подмосковье, двумя квартирами в Москве и одной — в Санкт-Петербурге. Также в ее собственности находятся восемь помещений в Санкт-Петербурге. Всего на ее банковских счетах хранится 417 млн руб.

Максим Сурайкин указал в качестве источников доходов зарплату, ООО «Алезар», ООО «Народная компьютерная компания», ОАО «Санаторий «Автотранспортник России», прибыль учредителя, продажу имущества, дивиденды (доход от ценных бумаг). На банковских счетах он имеет 52 млн руб.

Ранее Центризбирком зарегистрировал Ксению Собчак и Максима Сурайкина кандидатами в президенты России, которые пройдут 18 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей
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