Политика

Виктор Остренко получил открепительный талон для голосования на президентских выборах в МФЦ

Вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко воспользовался возможностью изменить участок для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года - в псковском Многофункциональном центре депутат получил талон-заявление о голосовании по месту нахождения.

«Эту возможность я использую, потому что в день голосования 18 марта буду находиться в городе Печоры, - пояснил Виктор Остренко. - И буду голосовать не по месту постоянной регистрации, а в своем избирательном округе, в который входят Палкинский и Печорский районы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, процедура оформления открепительного талона заняла всего несколько минут, понадобился паспорт гражданина РФ и сведения о номере выбранного избирательного участка для голосования.

Виктор Остренко поинтересовался, насколько востребована такая услуга в регионе, оказалось, что через Многофункциональный центр талон-заявление о голосовании по месту нахождения получили уже 858 человек.

«Я воспользовался услугами МФЦ впервые, - признался вице-спикер. - По обработке данных и по работе с клиентами – на уровне XXI века».

Добавим, что до 12 марта 2018 года подать заявление о голосовании на удобном избирательном участке можно также в территориальную или любую участковую избирательную комиссию, либо в электронном виде через портал Госуслуги.