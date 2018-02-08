Политика

Центризбирком потребовал от Грудинина срочно отчитаться о закрытии иностранных счетов

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова потребовала от кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина срочно предоставить данные о закрытии его зарубежных счетов.

Как сообщает «Коммерсант», тему закрытия иностранных счетов Грудинина глава Центризбиркома назвала «крайне неприятной». «У нас получается так: за Павла Николаевича в основном партия ратует»,— сказала она.

«Я надеюсь, что уважаемый Павел Николаевич как уважаемый кандидат, зарегистрированный, и нет сомнений, что он, скажем, будет участвовать в этой избирательной кампании, проявит максимальное уважение к более чем 100 млн избирателей и максимально быстро... предоставит нам данные о том, что счета закрыты»,— сказала Элла Памфилова.