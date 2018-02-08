Политика

Россияне получат памятки о возможностях голосования в туристических поездках

Ростуризм и ЦИК России подготовили памятки в инфографическом формате для избирателей, которые будут за рубежом или в турпоездках по России во время выборов президента, сообщает во вторник пресс-служба Ростуризма.

«Россияне, которые в день голосования на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года будут находиться в турпоездке, должны знать о возможности реализовать свои избирательные права», - приводятся в сообщении слова главы Ростуризма Олега Сафонова.

По данным ведомства, памятка будет распространяться через туроператоров и турагентов, пишет «Интерфакс».

Кроме того, сотрудники туристических компаний будут лично напоминать клиентам о предстоящих выборах и объяснять, как проголосовать во время путешествия. Также планируется информировать туристов о возможностях голосования в пути. Такая памятка будет доступна в аэропортах и на ж/д вокзалах.

Ранее на сайте ЦИК был опубликован список туристических городов, где будут расположены избирательные участки на выборах 18 марта. Чтобы туриста включили в список избирателей за рубежом, необходимо заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно в любой территориальной избирательной комиссии, через МФЦ или портал госуслуг до 12 марта.