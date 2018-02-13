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Политика

Собчак подала жалобу в Верховный суд на регистрацию Путина кандидатом в президенты

14.02.2018 18:37|ПсковКомментариев: 23

Ксения Собчак подала иск в Верховный суд, в котором требует отменить решение ЦИК о регистрации Путина кандидатом. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе штаба Ксении Собчак.

Заявление о подаче жалобы кандидат в президенты сделала во время поездки в Курск. «Мы уже сегодня обратились в Верховный суд... Мы запустили этот процесс уже давно, сегодня подали официальное заявление. Я пока единственный человек из семи оппозиционеров, который это сделал. Задайте вопрос остальным, почему они этого не сделали», - прокомментировала она.

По словам Ксении Собчак, основанием для подачи жалобы послужила негласная договоренность между Путиным и Медведевым, о которой оба неоднократно говорили во время интервью. Согласно этой договоренности, передача власти друг другу была «срежиссированной».

«Указанные заявления представляют собой не что иное, как уникальное признание двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой», - считает Ксения Собчак.

Добавим, что в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) уверены, что оснований для иска нет. Так зампредседателя ЦИР Николай Булаев сообщил «Интерфаксу», что законодательных препятствий для участия Путина в президентской гонке нет, и выразил удивление в связи с направленной Собчак, как он выразился, жалобой в Верховный суд РФ.

«Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять поднять эту тему. Судебные решения по данному вопросу уже были, есть однозначный ответ - на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича нет», - подчеркнул он.

Теги: #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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