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Политика

С 17 февраля начнется предвыборная агитация кандидатов на пост президента в СМИ

16.02.2018 10:55|ПсковКомментариев: 3

17 февраля начинается очередной этап президентской избирательной кампании - предвыборная агитация зарегистрированных кандидатов в средствах массовой информации, а с нуля часов 17 марта в «день тишины» любая агитация будет запрещена.

Ранее, 14 февраля, Избирательная комиссия Псковской области провела жеребьевку, определившую график предоставления кандидатам бесплатного эфирного времени на 2-х телеканалах - «Россия» (Россия-1), «Россия 24» и четырех радиостанциях - «Радио Россия», «Маяк», «Седьмое небо», и «Бонус радио».

Предвыборные дебаты кандидатов на пост президента России на региональных государственных теле- и радиоканалах начнутся 26 февраля и завершатся 15 марта. Продолжительность дебатов-30 минут. Во всех совместных агитационных мероприятиях кандидаты будут участвовать вместе.

Бесплатное эфирное время на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания распределяется в равном объеме между участниками избирательного процесса. Кандидаты, выдвинутые партиями, имеют преимущество по сравнению с самовыдвиженцами.

Согласно законодательству, кандидаты на пост президента России в своих агитационных роликах на телевидении не имеют права критиковать своих соперников по предвыборной борьбе и не могут содержать информацию, которая создает негативное отношение к конкуренту.

Добавим, что особенность избирательной кампании по выборам президента РФ заключается в том, что бесплатный эфир представляется на каналах общероссийских государственных СМИ и региональных государственных СМИ, а бесплатная печатная площадь – только в общероссийских периодических печатных изданиях. Таким образом, региональные печатные издания на данных выборах бесплатную площадь не предоставляют, но на платной основе кандидаты могут размещать свои агитационные материалы.

Во всех агитационных материалах, размещаемых в печатных изданиях, должна помещаться информация о том, за счет средств избирательного фонда какого кандидата произведена оплата соответствующей публикации. Агитация за кандидата, оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов, партий, запрещается.

Сетевые издания, обладая правовым статусом средства массовой информации, обязаны исполнять требования законодательства о выборах. Агитационные материалы, размещаемые в сети Интернет на сайтах, не зарегистрированных в статусе средства массовой информации или сетевого издания, должны соответствовать требованиям закона, касающимся аудиовизуальных материалов.

 В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования запрещается опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в сети Интернет.

Не позднее, чем за 10 дней до даты проведения выборов, кандидаты должны опубликовать свою предвыборную программу не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, а также разместить ее в сети Интернет.

Избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка проведения предвыборной агитации и принимают меры по устранению допущенных нарушений. Правоохранительные и иные органы обязаны принимать меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, устанавливать изготовителей указанных материалов и источник их оплаты, а также незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию о выявленных фактах и принятых мерах.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года, регистрацию на эту должность прошли восемь кандидатов - Владимир Жириновский (выдвинут партией ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов (Партия Роста), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»). В избирательном бюллетене фамилии кандидатов указываются в алфавитном порядке.

Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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