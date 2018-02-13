Политика

Молодой великолучанин похитил с прилавка магазина бутылку виски

В Великих Луках экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который похитил из магазина продукты питания.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Росгвардии по Псковской области, 16 февраля около 18.00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице Зверева совершена кража.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего местного жителя, который похитил с прилавка бутылку виски.

Для дальнейшего разбирательства гражданин доставлен в отдел полиции.