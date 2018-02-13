Политика

В Киеве погромщики вновь атаковали офисы Сбербанка, Альфа-банка и Россотрудничества

В Киеве группы националистов второй раз за эти выходные атаковали офис украинского представительства Россотрудничества, сообщает «Интерфакс-Украина». Атаке также подверглось отделение украинской «дочки» Сбербанка.

В этот раз нападение было организовано «Организацией украинских националистов» (ОУН, запрещена в России). Националисты организовали марш в сторону здания Россотрудничества, находящегося на улице Борисоглебской. Как пишет «Страна.ua», во время марша националисты выкрикивали лозунги: «Крым — наш, Донбасс — наш, Кубань — наша!» Глава ОУН и организатор акции Николай Коханивский в это время призывал своих сторонников «не забывать о кирпичах».

По пути они приблизились к отделению «дочки» Сбербанка на улице Сагайдачного и начали бить в нем стекла (видеозапись опубликовал телеканал «112 Украина»). Действия собравшихся координирует человек с мегафоном.

Во время погрома, отмечает «Страна.ua», одна из прохожих крикнула в адрес националистов: «Позорники, а не активисты!». В ответ радикалы ответили ей матами начали выкрикивать: «Москалей на ножи!»

После того как в отделении были разбиты все стекла и выбита дверь, марш к зданию Россотрудничества продолжился. При этом националисты выкрикивали лозунги: «Слава Украине — героям слава!»

Атаке подвергся и расположенный неподалеку офис Альфа-банка. В него также начали кидать камни.

После того как радикально настроенные националисты подошли к зданию Россотрудничества, они начали закидывать его камнями и яйцами. Как отмечает «Интерфакс-Украина», стоявшие рядом бойцы Нацгвардии и нацполиции не пытались помешать нападавшим. В свою очередь, лидер акции, Николай Коханивский, призывал сторонников аккуратнее бросать кирпичи, чтобы они не попали в сотрудников полиции.