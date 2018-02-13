Политика

Дмитрий Михайлов переизбран первым секретарем Псковского горкома КПРФ

Дмитрий Михайлов переизбран на должность первого секретаря Псковского горкома КПРФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе обкома партии. Соответствующее решение принято 17 февраля на организационном пленуме горкома, состоявшемся в рамках XVII отчетно-выборной конференции горкома. Вторым секретарем по результатам голосования стал Сергей Федоров.

На конференции новые члены партии получили партбилеты, ряд партийцев были награждены медалью «100 лет Великой Октябрьской революции». Также собравшиеся заслушали отчеты Псковского горкома КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии за период с апреля 2016 года по февраль 2018 года, выбрали членов Псковского городского комитета КПРФ и КРК и делегатов на 41-ю отчетно-выборную конференцию Псковского областного отделения КПРФ.

Выступая с докладом о работе горкома, Дмитрий Михайлов заявил об активизации коммунистов в проведении уличных массовых мероприятий и огромной работе, проведенной в части подготовки к 100-летию Октябрьской революции и к предстоящему празднованию 100-летия Рабоче-крестьянской Красной Армии. Главным направлением работы комитета в отчетном периоде стало участие в избирательных кампаниях по выборам депутатов Госдумы, Псковского областного Собрания депутатов и Псковской городской Думы.

«Впереди нас ждет огромная работа: сразу после выборов президента, мы начнем работу по наказам избирателей. В мае нам необходимо провести приём в пионерию и возобновить работы со школами города, провести работу по росту наших рядом и создать комсомольскую городскую организацию», - заключил Михайлов.